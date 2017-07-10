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Спортблок: футбол, хоккей (видео)

10 июля в 16:42 196 просмотров
«Зенит» уступил футбольному клубу «Мордовия» в контрольном матче, который состоялся в Пензе на стадионе «Восток», со счетом 1:3.

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Пензенский «Зенит» уступил футбольному клубу «Мордовия» в контрольном матче, который состоялся в Пензе на стадионе «Восток», со счетом 1:3.

К перерыву гости обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, а на 60-й минуте в третий раз поразили ворота хозяев поля. Отыграть один мяч «зенитовцам» удалось в концовке поединка, отличился Арсен Оганесян. 15 июля команду Артема Куликова ждет первый официальный матч сезона. На стадии 1/256 Кубка России по футболу «Зенит» на выезде встретится с саратовским «Соколом». В случае победы в следующем раунде «сине-бело-зеленые» сыграют с одним из тольяттинских клубов: «Ладой» или «Академией футбола им. Ю. Коноплева».

Голкипер «Дизеля» Петр Кочетков продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи». Соответствующее соглашение уже достигнуто. На официальном сайте пензенской команды сообщается, что с Петром Кочетковым подписан двусторонний контракт. Согласно документу, хоккеист сможет выступать за «Сочи» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги или представлять клуб в их молодежной команде — в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Кроме того, при определенных условиях голкипер может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между клубами, сообщает телеканал «Экспресс».


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