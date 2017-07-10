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Пензенцы смогут пожаловаться на дорожные проблемы во «ВКонтакте»

10 июля в 17:59 222 просмотра
«Ответы на вопросы начальника управления Госавтоинспекции Пензенской области» в социальной сети «ВКонтакте».

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Жители региона смогут получать информацию в рубрике «Ответы на вопросы начальника управления Госавтоинспекции Пензенской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Рубрика призвана обеспечить обратную связь с участниками дорожного движения и оперативно реагировать на проблемы безопасности на дорогах.

На вопросы будет отвечать начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области полковник полиции Александр Иванович Курчатов.

Прием официальных (то есть подлежащих регистрации) обращений осуществляется на официальном сайте Госавтоинспекции: http://www.gibdd.ru/letter/

«Вопросы, некорректные по изложению и форме, то есть неясного и невразумительного содержания, а также содержащие ненормативную лексику и оскорбительные выражения, рассматриваться не будут и будут удаляться модераторами», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Задать свои вопросы можно в социальной сети «ВКонтакте» на странице регионального ГИБДД УМВД России.


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