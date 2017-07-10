Ремонт дорог в Белинском районе идет с опережением графика (видео)

Холодная фреза срезает с дороги старый асфальт, как масло. Протяженность ремонтируемого участка трассы «Белинский-Тамала» — больше десяти километров. Здесь рабочие готовят дорогу к укладке нового и прочного асфальта. На этом этапе непогода, как говорят, оказалась даже кстати, сообщает телеканал «Экспресс».
«Никаких трудностей нет, дождик не останавливает. Для фрезерования дождь — это даже лучше», — пояснил представитель подрядной организации Сергей Бояркин.
На трассе — довольно оживленное движение. В сутки здесь проезжает около двух тысяч машин. Дорога очень популярна не только среди местных жителей и сельхозтоваропроизводителей, но и водителей из соседних регионов.
«Последние три года загруженность дороги увеличилась, так как в Тамале построили элеватор на 50 тысяч тонн и строят еще один. Еще Тамала — это выход на Саратов и Тамбов», — отметил производитель работ Белинский ООО «Ремстройсервис» Ефим Преснов.
Пока не начался дождь, на другом участке трассы укладывают асфальт. Протяженность этого отрезка — шесть с половиной километров.
Для ремонта автомагистрали используют асфальт марки В2. Он на 40% состоит из гравия и щебня и в наименьшей степени подвержен износу. По словам специалистов, эта смесь — наиболее оптимальная. Работы на участке планируют завершить раньше обозначенного в контракте срока.
«Срок сдачи объекта по контракту — 1 августа 2017 года. Планируем закончить все работы к 25 июля. На пять-шесть дней раньше контракта», — сообщил заместитель директора ООО «Лидер» Вадим Астафьев.
Всего в 2017 году планируется отремонтировать около 450 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Сейчас работы закончили на 13 объектах. Асфальт удалось заменить на участках общей протяженностью около 45 километров. В ближайшее время подрядчики обещают сдать еще несколько дорог.
«В высокой стадии готовности в настоящее время — 20 объектов общей протяженностью в 135 километров. Мы их сдадим в ближайшее время. Все работы выполняются в срок и в соответствии с календарным графиком. На некоторых объектах идем с большим опережением», — рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Илья Вохрамеев.
По программе «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры и обеспечения транспортных услуг в Пензенской области на 2004−2020 годы» на ремонт дороги «Тамбов-Пенза-Белинский-Тамала» выделено около 100 миллионов рублей. Работы на десятикилометровом участке планируют закончить к середине августа.