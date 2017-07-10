Ремонт дорог в Белинском районе идет с опережением графика (видео)

В Пензенской области идет ремонт дороги «Тамбов-Пенза-Белинский-Тамала». Рабочие трудятся на двух участках общей протяженностью более 16 километров. На одном из них дорожники начали срезать верхний слой асфальта, на другом уже укладывают дорожное покрытие. По контракту, срок сдачи объекта — 1 августа, но руководство планирует выполнить работы раньше.

Холодная фреза срезает с дороги старый асфальт, как масло. Протяженность ремонтируемого участка трассы «Белинский-Тамала» — больше десяти километров. Здесь рабочие готовят дорогу к укладке нового и прочного асфальта. На этом этапе непогода, как говорят, оказалась даже кстати, сообщает телеканал «Экспресс».

«Никаких трудностей нет, дождик не останавливает. Для фрезерования дождь — это даже лучше», — пояснил представитель подрядной организации Сергей Бояркин.

На трассе — довольно оживленное движение. В сутки здесь проезжает около двух тысяч машин. Дорога очень популярна не только среди местных жителей и сельхозтоваропроизводителей, но и водителей из соседних регионов.

«Последние три года загруженность дороги увеличилась, так как в Тамале построили элеватор на 50 тысяч тонн и строят еще один. Еще Тамала — это выход на Саратов и Тамбов», — отметил производитель работ Белинский ООО «Ремстройсервис» Ефим Преснов.

Пока не начался дождь, на другом участке трассы укладывают асфальт. Протяженность этого отрезка — шесть с половиной километров.

Для ремонта автомагистрали используют асфальт марки В2. Он на 40% состоит из гравия и щебня и в наименьшей степени подвержен износу. По словам специалистов, эта смесь — наиболее оптимальная. Работы на участке планируют завершить раньше обозначенного в контракте срока.

«Срок сдачи объекта по контракту — 1 августа 2017 года. Планируем закончить все работы к 25 июля. На пять-шесть дней раньше контракта», — сообщил заместитель директора ООО «Лидер» Вадим Астафьев.

Всего в 2017 году планируется отремонтировать около 450 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Сейчас работы закончили на 13 объектах. Асфальт удалось заменить на участках общей протяженностью около 45 километров. В ближайшее время подрядчики обещают сдать еще несколько дорог.

«В высокой стадии готовности в настоящее время — 20 объектов общей протяженностью в 135 километров. Мы их сдадим в ближайшее время. Все работы выполняются в срок и в соответствии с календарным графиком. На некоторых объектах идем с большим опережением», — рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Илья Вохрамеев.

По программе «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры и обеспечения транспортных услуг в Пензенской области на 2004−2020 годы» на ремонт дороги «Тамбов-Пенза-Белинский-Тамала» выделено около 100 миллионов рублей. Работы на десятикилометровом участке планируют закончить к середине августа.