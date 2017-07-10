Пензенские дачники рассказывают, как вырастить урожай холодным летом (видео)

2017 год удивляет погодными аномалиями. Весна и лето сдвинули в природе все сроки: деревья и кустарники зацвели с опозданием, семена с трудом проросли, рассада никак не идет в рост. Однако опытные дачники утверждают, что хороший урожай можно получить даже холодным и дождливым летом. Секретами успеха пензенские огородники-садоводы поделились с телеканалом «Экспресс».

За огурцы в этот сезон Валентина Алексеевна переживала сильнее всего. Дачница с 30-летним стажем и не помнит, что когда-то было такое аномально холодное лето. Однако за растением даже ухаживать особо не пришлось, плоды выдались на славу. Все благодаря теплице, сообщает телеканал «Экспресс».

«Они любят тепло, растут ночью, главное, чтобы ночью было тепло, а в этом году теплых ночей практически не было. Я их посадила из горшочков, протянула веревочки и закрыла. Все», — рассказала дачница Валентина Плотникова.

Погода все-таки внесла свои коррективы: если в прошлом году дачница в это время уже собирала томаты, капусту и раннюю картошку, то в этот раз, помимо огурцов, поспела только клубника и смородина. Плохая погода на несколько недель сдвинула сроки созревания овощей. Так, из-за низких температур у капусты в огороде Валентины Алексеевны стали поздно завязываться кочаны. Все же хозяйка рассчитывает на крупные вилки.

Теплолюбивые культуры — помидоры, перцы, кабачки, баклажаны — этим летом были под угрозой. У многих дачников холод убил всходы, поэтому овощи пришлось сажать заново. По словам Елены Ивановны, спасти урожай всегда можно, главное — знать как.

«В этом году за счет аномальной погоды, если садовод что-то не предпринял, как я, например, не укрыла виноград — его убило морозом. Хорошо, он потом отошел, его тепленькой водичкой поливала, подкармливала, и у него пошли уже боковые побеги», — поделилась она.

Проливные дожди, ветер — враги не только огородников, но и цветоводов. В саду Александры Алексеевны растут розы, клематисы, лилии и петуньи. Признается, секрет того, что яркие бутоны, несмотря на погоду, радуют глаз — это доброе отношение.

«Душа, любовь к цветам: порыхлить, полить, разговаривать с ними, и они растут», — отметила садовод Александра Мяличкина.

Не стоит забывать, что цветы, как и овощи, нуждаются в регулярном уходе. Из-за частых осадков активнее дачных культур растут сорняки. Этим летом поливать огородникам придется меньше, а вот мотыжить и полоть — чаще.