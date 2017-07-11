В Пензе отремонтируют фасады домов на «красной линии»

Участники обсуждали, какие дома войдут в перечень, виды ремонтных работ для каждого жилого дома и источники финансирования, которые для каждого здания также будут свои, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева сообщила, что необходимо оперативно собрать пакет документов для домов, которые будут ремонтироваться за счет регионального фонда, так как сроки подачи истекают.

«Мы видим, что фасады домов на «красных линиях» нужно приводить в порядок. По поручению губернатора мы занимались этим в прошлом году, сегодня ремонтные работы нужно продолжить», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он также поручил начальнику УЖКХ Пензы Андрею Гришину уточнить перечень домов по каждому виду работ и указать предполагаемые источники финансирования.