Белозерцев предложил студентам создать креативную зону отдыха

Как сообщает пресс-центр облправительства, в экспозицию вошли реализованные и предлагаемые к реализации проекты в области строительства и архитектуры. Их выполнили студенты и сотрудники ПГУАС. Тематика экспонатов — дизайн среды, архитектура жилых, общественных зданий и инфраструктуры, планировка территорий.

«Вы делаете очень важное дело. Повышение комфортности условий работы и жизни россиян — одна из задач, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ее выполнение невозможно без участия профессионалов. Только во взаимодействии с вами — студентами, профессорско-преподавательским составом, архитектурным сообществом — муниципальная и региональная власть сможет менять облик наших населенных пунктов в лучшую сторону, делая их современными, яркими, красивыми и благоустроенными. Убедительно прошу, чтобы студенты-архитекторы создавали дипломные и курсовые работы не абстрактно, а привязывая их к конкретной городской территории, чтобы эти проекты в дальнейшем можно было реализовать», — сказал губернатор.

«Мы готовы к 1 сентября получить задания от глав муниципальных образований Пензенской области с социальным заказом. Тогда к весне студенты успеют подготовить конкретные проекты, в которых нуждается тот или иной населенный пункт», — ответил ректор ПГУАС Юрий Скачков.

Иван Белозерцев предложил архитекторам первую тему для проекта по благоустройству.

«Нужны идеи молодежи о том, как обустроить территорию от Олимпийской аллеи до Дома офицеров. Там можно будет и гулять, и кататься на роликах, но хотелось бы, чтобы это была не просто спортивная площадка, а креативное пространство, где молодым людям хотелось бы проводить свой досуг. Мы приводим территорию в порядок, есть желание сделать зону отдыха со своей изюминкой», — отметил губернатор.

Глава региона также оценил разработку студента магистратуры ПГУАС Льва Квашнина, создавшего роботизированное устройство для обследования внутренних полостей стальных воздухоотводов. Аппарат поможет обнаружить дефекты отделки, трещины или засоры, когда трассовка тоннелей неизвестна.

«Подавайте документы на получение гранта, делайте опытный образец, который можно испытать в реальных условиях», — посоветовал студенту Иван Белозерцев.

Губернатор предложил провести в конце учебного года церемонию чествования авторов лучших проектов и их научных руководителей.

«Это будет хорошим стимулом молодым специалистам для дальнейшего роста», — подчеркнул он.