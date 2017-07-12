Спортблок: хоккей, водные виды спорта (видео)

В борьбе за награды сойдутся 27 клубов, в том числе и пензенский «Дизель». При этом, как сообщается на официальном сайте ВХЛ, учалинский «Горняк», новокузнецкий «Металлург», самарский «ЦСК ВВС», а также две китайские команды поборются за трофей впервые. Кроме того, в грядущем сезоне чемпионата Высшей хоккейной лиги не выступят волжская «Ариада», «Динамо» из Балашихи, саратовский «Кристалл» и ТХК (Тверской Хоккейный клуб). Календарь матчей будет сформирован позднее.

14 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта.

Участие в международном турнире примут спортсмены, представляющие Пензенскую область: Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова. Помимо прыжков в воду в программе состязаний — плавание, водное поло, хай-дайвинг и синхронное плавание. Всего на Чемпионате мира будет разыграно 75 комплектов наград. Турнир завершится 30 июля, сообщает телеканал «Экспресс».