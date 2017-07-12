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Егор Крид спел на свадьбе вместо Сосо Павлиашвили

12 июля в 11:20 646 просмотров
«Отель Элеон» (16+). По сюжету новой серии, в отеле запланирована свадьба, которая должна объединить армянскую и грузинскую семьи. Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичинадзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) решает пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Только вместо грузинской звезды перед гостями появляется любимец молодежи Егор Крид.

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Популярный певец Егор Крид снялся в третьем сезоне комедийного хита СТС «Отель Элеон» (16+). По сюжету новой серии, в отеле запланирована свадьба, которая должна объединить армянскую и грузинскую семьи. Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичинадзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) решает пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Только вместо грузинской звезды перед гостями появляется любимец молодежи Егор Крид.

Егор Крид: «Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили еще заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об «Отеле Элеон» много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился, недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денек почувствовать себя актером».

На съемочной площадке «Отеля Элеон» Егор вспоминал: «Как-то у меня спросили, кем бы я мог стать, не будь музыкантом, моментально ответил, что актером. В детстве я обожал «Трех мушкетеров» и воображал себя Д’Артаньяном».

Во время съемок в декорациях отеля музыкант признался, что для него очень важен комфорт в гостиничном номере: «Только за 2016 год я дал 300 концертов. Конечно, отели хоть на чуть-чуть, но заменяют мне дом, поэтому у меня есть минимум пожеланий».

Компанию Криду составили Грант Тохатян и Темико Чичинадзе, известные зрителям по сериалу СТС «Последний из Магикян». На площадке «Отеля Элеон» актеры признавались, что в кадре не хватает только Сосо Павлиашвили.

Грант Тохатян: «Что интересно, в одной из серий «Последнего из Магикян» мой герой пригласил на день рождения друга как раз Сосо. Сегодня практически то же самое — тот же Темико, те же гримеры, костюмеры, которые работали со мной над «Магикянами». Все знакомые лица, только вместо Сосо Егор Крид (улыбается). Причем изначально у меня не получалось приехать на съемки: я был в Америке, но ради того, чтобы сняться в проекте, который я сам смотрю, прилетел на пару дней. И знаете, это того стоило, уезжать совсем не хочется!»

В третьем сезоне сериала «Отель Элеон» зрителей ждут и другие сюрпризы: появление нового персонажа в исполнении Егора Корешкова и возвращение уже полюбившихся героев — бывшего мужа Софии Яновны (Илья Любимов) и повара Феди (Михаил Тарабукин).

В свое время гостями отеля становились братья Кристовские, режиссер Дмитрий Астрахан, украинская телеведущая Ольга Фреймут и актер Виталий Гогунский. Премьера серии с участием Егора Крида состоится на СТС в новом телесезоне.

«Отель Элеон», первый и второй сезоны с понедельника по четверг в 20.00, новые серии — скоро на СТС!

Фотография: Фото предоставлено телеканалом СТС

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