Егор Крид спел на свадьбе вместо Сосо Павлиашвили

Егор Крид: «Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили еще заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об «Отеле Элеон» много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился, недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денек почувствовать себя актером».



На съемочной площадке «Отеля Элеон» Егор вспоминал: «Как-то у меня спросили, кем бы я мог стать, не будь музыкантом, моментально ответил, что актером. В детстве я обожал «Трех мушкетеров» и воображал себя Д’Артаньяном».



Во время съемок в декорациях отеля музыкант признался, что для него очень важен комфорт в гостиничном номере: «Только за 2016 год я дал 300 концертов. Конечно, отели хоть на чуть-чуть, но заменяют мне дом, поэтому у меня есть минимум пожеланий».



Компанию Криду составили Грант Тохатян и Темико Чичинадзе, известные зрителям по сериалу СТС «Последний из Магикян». На площадке «Отеля Элеон» актеры признавались, что в кадре не хватает только Сосо Павлиашвили.

Грант Тохатян: «Что интересно, в одной из серий «Последнего из Магикян» мой герой пригласил на день рождения друга как раз Сосо. Сегодня практически то же самое — тот же Темико, те же гримеры, костюмеры, которые работали со мной над «Магикянами». Все знакомые лица, только вместо Сосо Егор Крид (улыбается). Причем изначально у меня не получалось приехать на съемки: я был в Америке, но ради того, чтобы сняться в проекте, который я сам смотрю, прилетел на пару дней. И знаете, это того стоило, уезжать совсем не хочется!»



В третьем сезоне сериала «Отель Элеон» зрителей ждут и другие сюрпризы: появление нового персонажа в исполнении Егора Корешкова и возвращение уже полюбившихся героев — бывшего мужа Софии Яновны (Илья Любимов) и повара Феди (Михаил Тарабукин).



В свое время гостями отеля становились братья Кристовские, режиссер Дмитрий Астрахан, украинская телеведущая Ольга Фреймут и актер Виталий Гогунский. Премьера серии с участием Егора Крида состоится на СТС в новом телесезоне.



«Отель Элеон», первый и второй сезоны с понедельника по четверг в 20.00, новые серии — скоро на СТС!