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На Золотаревском Городище археологи нашли ножницы X—XV вв.еков

12 июля в 13:00 96 просмотров

В Пензенской области на Золотаревском Городище исследователи обнаружили шарнирные ножницы X—XV вв.еков.

Как сообщает отдел связи с общественностью Общероссийской этнографо-археологической экспедиции «Старка», этот предмет был распространен по всей Восточной Европе, а в нашем регионе встречается впервые.

Уникальность находки заключается в том, что она сохранилась в хорошем состоянии. Как считают специалисты, после захвата Золотаревского Городища во время грабежа завоевателями предмет не попал в поле их внимания или выпал при транспортировке.

После сражений местное население здесь больше не селилось (по крайней мере, масштабно).

Кроме того, эксперты считают, что этот участок территории является подлинным свидетельством битвы с использованием уникальных для своего времени технологий.

Фотография: Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Общероссийской этнографо-археологической экспедиции "Старка"

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