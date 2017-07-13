Всероссийский Сабантуй в Средней Елюзани. Программа

Обнародована программа народного татарского праздника «Сабантуй», который пройдет в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области 22 июля.

В 10.00 свою работу начнут национальные подворья Республики Татарстан Пензенской области. Торжественное открытие VIII Всероссийского сельского Сабантуя состоится в 11.00.

В 12.00 стартуют национальные игры и спортивные состязания. Все желающие смогут побегать наперегонки с коромыслом, подраться, стоя на бревне, мешками и побить горшки.

В течение всего дня будут работать площадки «Детский Сабантуй», «Кто здоров, тот весел», выставка-продажа изделий умельцев народно-художественных промыслов, танцевальный подиум, религиозная палатка и инвестиционно-выставочная площадка.

В полдень начнутся соревнования по борьбе «корэш», они продлятся до 14.00. С 12.00 до 15.00 планируется проведение конных состязаний на ипподроме.

Все любители силовых видов спорта смогут попробовать свои силы в соревнованиях по гиревому и армспорту, которые стартуют в 12.00 и продлятся до 15.00.

В 13.00 перед гостями праздника выступят творческие коллективы Пензенской области и Республики Татарстан, представив концертную программу.

Также с 13.00 смельчаки получат возможность выиграть приз, покорив вертикальный столб. Планируются массовые соревнования в перетягивании каната и палки. Продлится веселье до 15.00.

В 16.40 состоится торжественная передача символа Всероссийского сельского Сабантуя. После этого наградят победителей соревнований по конным состязаниям и выберут «абсолютного батыра» в борьбе «корэш».

Торжественное закрытие намечено на 17.00.

«Кроме того, на праздничной площадке предусмотрены стоянка для автобусов и автомобилей, пожарная машина и медпункт», — сообщается нас сайте Сабантуя.