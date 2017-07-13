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В Пензенской области проведут Фестиваль окрошки

13 июля в 13:20 432 просмотра
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В Пензе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня поля (0+).

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вместе с членами организационного комитета посетил площадку в селе Засечное.

«Мероприятие будет представлять не только широкую выставку сельхозтехники, как это было в прошлом году на площадке базы отдыха «Белая Гора» в Каменском районе. Это будет и выставка местной сельхозпродукции, которую по праву можно назвать уникальной, работа мероприятий культурно-развлекательной программы для горожан — Фестивали окрошки, ухи, прохладительных напитков», — рассказал Андрей Бурлаков.

Глава ведомства лично проконтролировал готовность площадки к заезду сельскохозтехники и организации демонстрации работы сельхозагрегатов. Планируется, что более 100 единиц современной сельхозтехники и оборудования составят эту экспозицию.

«Новый формат проведения поможет нам обратить внимание молодежи и горожан на отрасль сельского хозяйства. Сегодня АПК демонстрирует уверенный рост, работа в отрасли становится престижной. Безусловно, мы рассчитываем, что «День Поля» поможет нам в работе по популяризации отрасли сельского хозяйства», — отметил министр.

Андрей Бурлаков проверил готовность территории к проведению мероприятия и дал ряд организационных поручений.

Напомним, праздник запланирован на 15 и 16 июля.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

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