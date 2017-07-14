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В Городищенском районе украли медь на 250 тысяч рублей (видео)

13 июля в 20:11 270 просмотров
, а нанес ущерб на четверть миллиона. Полицейские в Городищенском районе Пензенской области задержали мужчину, которого подозревают в краже с территории одного из предприятий проволоки и комплектующих из цветного металла. Дорогостоящие материалы злоумышленник пытался сбыть по цене лома в пункте приема вторсырья.

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Выручил 30 тысяч, а нанес ущерб на четверть миллиона. Полицейские в Городищенском районе Пензенской области задержали мужчину, которого подозревают в краже с территории одного из предприятий проволоки и комплектующих из цветного металла. Дорогостоящие материалы злоумышленник пытался сбыть по цене лома в пункте приема вторсырья.

В 250 тысяч рублей оценили ущерб, который причинил предприятию, расположенному в Городищенском районе, ночной вор. С территории организации пропали 27 катушек меди, и пять электродвигателей. В краже полицейские заподозрили жителя Чаадаевки. По версии следователей, он, вооружившись ломом и пассатижами, ночью проник в обмоточный цех. Найденный там цветмет злоумышленник погрузил в свою машину и попытался скрыться.

«В ходе оперативных мероприятий и следственных действий был задержан автомобиль, в котором и находилось похищенное имущество. Собственник автомобиля пояснил, что он одалживал свою машину на временное пользование знакомому, им оказался гражданин 1984 года рождения», — сообщил следователь следственного отделения УМВД РФ по Городищенскому району Рашид Тюгунов.

Большую часть украденного удалось вернуть законному владельцу. Однако что-то подозреваемый все же успел сдать в пункт приема лома цветных металлов.

«Вынес катушку с алюминиевой проволокой, погрузил в машину и уехал. Продал знакомому человеку за 37 тысяч», — пояснил подозреваемый.

Кража металла — не первый криминальный опыт у мужчины. Ранее он уже был судим. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За кражу металла жителю Чаадаевки может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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