В Городищенском районе украли медь на 250 тысяч рублей (видео)

В 250 тысяч рублей оценили ущерб, который причинил предприятию, расположенному в Городищенском районе, ночной вор. С территории организации пропали 27 катушек меди, и пять электродвигателей. В краже полицейские заподозрили жителя Чаадаевки. По версии следователей, он, вооружившись ломом и пассатижами, ночью проник в обмоточный цех. Найденный там цветмет злоумышленник погрузил в свою машину и попытался скрыться.
«В ходе оперативных мероприятий и следственных действий был задержан автомобиль, в котором и находилось похищенное имущество. Собственник автомобиля пояснил, что он одалживал свою машину на временное пользование знакомому, им оказался гражданин 1984 года рождения», — сообщил следователь следственного отделения УМВД РФ по Городищенскому району Рашид Тюгунов.
Большую часть украденного удалось вернуть законному владельцу. Однако что-то подозреваемый все же успел сдать в пункт приема лома цветных металлов.
«Вынес катушку с алюминиевой проволокой, погрузил в машину и уехал. Продал знакомому человеку за 37 тысяч», — пояснил подозреваемый.
Кража металла — не первый криминальный опыт у мужчины. Ранее он уже был судим. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
За кражу металла жителю Чаадаевки может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».