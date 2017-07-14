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В пензенском лагере для детей провели профилактическую акцию (видео)

13 июля в 19:58 352 просмотра
, сотрудники ГИБДД провели в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Пензенской области профилактическую акцию.

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Каникулы должны быть безопасными. В целях снижения аварийности на дорогах, сотрудники ГИБДД провели в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Пензенской области профилактическую акцию.

Общение с детьми прошло в игровой форме. Школьники приняли активное участие в беседе. Также для них подготовили развлекательно-познавательную программу, в которую вошли разнообразные конкурсы и викторины, сообщает телеканал «Экспресс».

«В ходе проведения данного мероприятия детям напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, проверили их знания с помощью билетов по правилам дорожного движения и отработали мастерство фигурного управления велосипедом на полосе препятствий», — сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.


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