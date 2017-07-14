В Пензе для пациентов детской больницы устроили праздник (видео)

Разнообразить нехитрый больничный досуг маленьких пациентов Пензенской областной больницы имени Филатова решили сотрудники местного кабинета медико-социальной помощи. Медицинский психолог провела для детей праздник «Я и моя семья» в рамках акции «Подари мне жизнь».

Свою маму любой ребенок найдет даже с завязанными глазами. Это вновь доказали маленькие пациенты областной детской больницы имени Филатова. В рамках состоявшегося в игровой комнате больницы импровизированного праздника дети вместе с родителями с удовольствием участвовали в играх и выполняли творческие задания.

«Маленьким детям не хватает внимания, потому что родители очень заняты, мы зарабатываем деньги, не всегда можем позволить себе провести много времени со своими детьми. Сейчас у нас будет возможность лишний раз уделить им время «, — отметила медицинский психолог кабинета медико-социальной помощи областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова Ольга Якунина.

Детский праздник в больнице был организован в рамках акции «Подари мне жизнь» и посвящен Дню семьи, любви и верности. Пациенты областной больницы и их родители таким внимаем к себе остались довольны, сообщает телеканал «Экспресс».

«Праздник удался, главное, что детям нравится. Это очень полезно, еще бы кружки организовывали, собирали детей, где они будут рисовать, фантазировать», — добавила мама пациента Маргарита.

Праздник «Подари мне жизнь» в областной больнице имени Филатова проводится ежегодно в июле. По окончании действа маленькие пациенты вновь разошлись по палатам — выздоравливать.