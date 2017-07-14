В Пензенской области ночью станет светлее (видео)

В 2017 году в Пензе и области ночью станет светлее. В регионе реализуется программа по установке новых световых опор и светоточек. На работы из муниципального и областного бюджетов выделено 17 миллионов рублей.

Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации и идет подготовка к торгам. Приступить к установке планируют в августе. Новое наружное освещение появится в нескольких населенных пунктах Пензенской области и почти в каждом районе областного центра — рядом с многоквартирными домами, на тротуарах, в парках и скверах.

«Перечень объектов был сформирован в данной программе на основании заявлений жителей и с учетом представлений ГИБДД о безопасности дорожного движения. Планируется установить в районе 270 опор и 741 светоточки. Основные места, сформированные на основании обращений граждан — ЗИФ, поселок Заря и в городе», — сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.

Программа рассчитана на три года. Заявки на 2018 год уже принимаются, сообщает телеканал «Экспресс».