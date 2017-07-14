В Пензе 26 ТСЖ получат гранты на благоустройство дворов (видео)

Жители Пензы готовы и хотят заниматься благоустройством своих дворов. На участие в конкурсе социально-значимых проектов, которые направлены на развитие территориального общественного самоуправления, в 2017 году подали 50 заявок. 26 победителей, которые получат грант до 300 тысяч рублей, определены. Многие уже пустили средства в дело и теперь их дворы смело можно назвать образцовыми.

Ребятишек во дворе дома № 27 по улице Бородина — как в парке развлечений в выходной день. На детской площадке играют и малыши, и школьники. Новые игровые элементы жители установили за свой счет.

«Колоссальная работа проведена ТСЖ, непосредственно председателем, компетентная работа. Двор за последние годы очень сильно преобразился», — отметила жительница дома № 27 по ул. Бородина Екатерина Бычкова.

«Все замечательно, главное, чтобы безопасно было, и детям нравилось. Мы не в этом дворе живем, но приходим сюда играть», — добавила жительница г. Пензы Вероника Смирнова.

В современную и красивую площадка превратилась всего несколько месяцев назад. До этого, по словам местных жителей, сюда мало кто заглядывал. Она была мало пригодна для детского и семейного отдыха, притом, что дому — всего пять лет.

«Была старая горка, абсолютно не приспособленная для катания. Она была небезопасная, территория за домом не асфальтирована и находилась в ужасном состоянии», — заметила председатель правления ТСЖ «Сапфир» Зарина Рыбалкина.

Придомовую территорию тоже удалось привести в порядок. Жильцы оформили заявку на городской конкурс социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, и выиграли грант на укладку асфальта.

«Давно у всех зрело мнение, что нужно заасфальтировать эту часть дороги, и городская администрация проводила конкурсы по софинансированию наших желаний», — сказал житель дома № 27 по ул. Бородина Владимир Шлома.

«Средства собственников должны составлять не меньше 30% от общей стоимости. Администрация города вложила 200 тысяч рублей, а остальные 271 мы заплатили за счет собственных средств», — сообщила Зарина Рыбалкина.

Конкурс городская администрация проводит с 2015 года. За три года от горожан поступило более 130 самостоятельно разработанных проектов, больше половины из них реализовано. В 2017 году гранты получат около 30 товариществ собственников жилья и территориальных общественных самоуправлений.

«Большинство направлены для детей: обустройство детских игровых и спортивных площадок, затем благоустройство придомовой территории, асфальтирование дороги, установка лавочек, урн, обустройство автостоянок», — пояснил начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Ежегодно на благоустройство территорий из городского бюджета выделяется шесть миллионов рублей. Пензенцы с улицы Бородина уверены: эта победа в конкурсе — не последняя. В планах у жителей — смонтировать освещение, довести до ума детскую площадку и обустроить зону для пожилых людей, сообщает телеканал «Экспресс».