Спортблок: прыжки в воду, велоспорт (видео)

Пензенские прыгуны в воду завоевали четыре медали во второй день летней спартакиады учащихся России, которая проходит в Казани.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу праздновал дуэт Александры Бибикиной и Яны Большаковой. На метровом трамплине серебряную медаль завоевал Николай Борисов. Ирина Асташкина показала лучший результат в прыжках с вышки, «серебро» в этой же дисциплине — у Полины Саековой.

Пензенские спортсменки Наталья и Ирина Афремовы выступят в составе сборной России на предстоящих чемпионате Европы и Чемпионате мира по велоспорту-BMX. Первенство континента пройдет во французском Бордо с 14 по 16 июля. Чемпионат мира — в американском Рок-Хилле с 25 по 29 июля, сообщает телеканал «Экспресс».