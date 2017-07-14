В Пензе гимнасты из Малазии готовятся к соревнованиям (видео)

Они преодолели расстояние почти в 8000 километров, чтобы приобрести бесценный опыт в одной из лучших школ спортивной гимнастики России. Дворец спорта «Буртасы» принимает гостей из Малайзии. Спортсмены из Юго-Восточной Азии прибыли в Пензу, чтобы подготовиться к крупным состязаниям, которые пройдут у них на родине.

Они совсем не говорят по-русски, но языковой барьер, кажется, не мешает гостям из Малайзии изъясняться с пензенским тренером. Когда не хватает слов, на помощь приходят жесты и знаки. Тренер по спортивной гимнастике ДС «Буртасы"Анатолий Олушев не первый год работает с иностранными спортсменами. Говорит, что на тренировках важен не способ общения, а результат.

«На счет ребят скажу: они талантливые, трудолюбивые. Тянутся узнать больше у нас и, наверное, узнают, если будут так трудиться, как в эти дни. Я их не видел на соревнованиях, но по набору элементов, набору трудностей, которыми они владеют, не могу сказать, что ребята из Малазии отстают», — пояснил он.

На пензенской земле малайцы готовятся к важным соревнованиям. В конце лета у них в стране пройдут 29-е игры Юго-Восточной Азии. Спортсмены более чем из десятка государств, таких как Сингапур, Индонезия и Филипины, будут сражаться в 39 видах спорта. Тренер атлетов уверен, что российская школа гимнастики поможет им успешно выступить в своей категории.

«Да, у нас в Малайзии есть спортивные центры, но для наших спортсменов очень хорошо увидеть лучших гимнастов мирового класса, пообщаться с ними, обменяться опытом. Здесь есть бассейны, сауна, тренажерные залы, что очень удобно для спортсменов», — сказал тренер по спортивной гимнастике Ахмад Ахрамин бин Отман.

К важному турниру атлеты из Малайзии готовятся по строгому распорядку: в день — одна-две трехчасовые тренировки. Абдул Азим признается, что перед вылетом в Россию пытался найти в интернете все, что связано с Пензой.

«Я знаю русского олимпийского чемпиона Дениса Аблязина, встречал его в Москве, он очень хорош. Я знаю, что у него недавно родилась дочь. Поздравляю его», — сообщил член сборной Малайзии по спортивной гимнастике Абдул Азим.

То ли от волнения, то ли от перетренированности, факты из биографии пензенского атлета спортсмен из Малайзии перевернул с ног на голову. Во-первых, олимпийским чемпионом Денис Аблязин пока не становился, а во-вторых, в его семье родился сын, а не дочь. Но, для малазийцев наш земляк — пример для подражания.

В «Буртасах» гости с другого континента будут тренироваться около двух недель. Затем они отправятся домой, где продолжат подготовку к играм Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал «Экспресс».