Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке водитель-наркоман попался на попытке дачи взятки
В Пензе оштрафовали работника колонии за передачу телефонов
В Городищенском районе украли медь на 250 тысяч рублей
Кузнечанин напал с ножом на соседа
В Пензенской области мужчина «обчистил» администрацию
Пензенец накачался наркотиками и уснул в машине
Житель Бессоновки заказал убийство мужа бывшей жены
В Пензе задержали подозреваемого в грабеже
Кузнечанина подозревают в избиении мужчины до смерти
Пензячку поймали в тюрьме с наркотиками в тюбике из-под зубной пасты

В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну (видео)

14 июля в 20:19 182 просмотра
, который купила в Японии. Он стоял в общем коридоре многоквартирного дома на улице Володарского.

" data-title="В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы лишилась дорогого велосипеда, который купила в Японии. Он стоял в общем коридоре многоквартирного дома на улице Володарского.

Вместе с велосипедом пропали газовая плита и чугунная ванна, которые кто-то из жильцов на время ремонта вынес из квартиры. В краже полицейские заподозрили 41-летнего жителя Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Украденные вещи он сдал в металлолом, где стоимость велосипеда оценили в 110 рублей. По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до двух лет», — сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics