Криминальный очерк. Как в Бессоновсокго районе нелепая ссора закончилась смертью

После смерти матери житель Бессоновского района Пензенской области Антон Чумаков в одиночку вырастил сестру. Однако свою жизнь не сберег по нелепой случайности, и был убит в компании друзей, с которым проводил поначалу невинный вечер…

От автора: 5 марта 2017 года Георгий Ватулин зарезал своего хорошего друга, за то, что тот сделал неверный выбор. Что именно приятель сделал не так, и почему это разозлило парня, рассказала Кристина ВАСИНА, следователь Бессоновского МСО СУ СК РФ по Пензенской области, старший лейтенант юстиции.

Антон Чумаков родился в селе Бессоновка Пензенской области в неполной семье. В детстве у мальчика была лишь мама, но вскоре родилась сестра. Отца у детей не было, а где он, никто из них не знал. В 2000 году, когда Антону было 19 лет, умерла мать. Но парень руки не опустил. Устроился на работу формовщиком литейного цеха, стал заниматься воспитанием сестры: одевал, кормил, ходил на собрания в школу. Сестра очень любила брата, ведь он был ей вместо отца. Время шло, девушка выросла, вышла замуж и съехала от брата.

Оставшись один, мужчина стал часто выпивать, местные полицейские не раз задерживали его пьяным. Своей семьей мужчина не обзавелся.

Утром 5 марта, примерно в 10 часов, приятель Чумакова Георгий проснулся с очень плохим настроением. Решив это исправить, он сходил в магазин и прикупил алкоголь. Примерно к 12 часам дня к нему пришел Антон.

— Ватулин был человеком, совершенно не похожим на Антона. Младше Чумакова на 10 лет, парень имел судимость за нарушение правил дорожного движения и в 2016 году отбывал наказание — 330 часов обязательных работ. Тогда его лишили водительского удостоверения на 3 года. В родном селе парня, мягко говоря, не любили, официально трудоустроен не был и числился безработным, имел несовершеннолетнего ребенка, а за школьной партой пробыл лишь 9 классов и никуда больше не поступил, — рассказала о мужчине Кристина ВАСИНА.

Два часа мужчины усердно расправлялись с крепким алкоголем. Закончив со своей бутылкой, они решили не останавливаться и пошли в гости к приятелю.

— Мужчины пришли к знакомому, у того дома спал брат. Вскоре к последнему зашел Никита Сорокин и также принес алкоголь. Вчетвером мужчины устроились на кухне. Примерно к 5 часам вечера между Сорокиным и Ватулиным возникла ссора, из-за чего они начали спорить, никто из свидетелей вспомнить не мог. Все ссылались на далеко нетрезвое состояние. Все время ссоры хозяин дома пытался успокоить разбушевавшихся гостей, но все было тщетно. От ссоры проснулся его брат и тоже присоединился к конфликту, — продолжила следователь.

Ссора перешла в рукоприкладство, когда Антон Чумаков взял сторону Сорокина. Тот долго не колебался и ударил Ватулина в нос. У того началось сильное кровотечение, но разозлило его не это. Обиднее было то, что приятель взял не его сторону. После удара Антон ушел в гостиную, а Георгий схватил нож со стола и пошел вслед за обидчиком.

Антон сидел на диване и не испугался, когда Ватулин зашел в комнату с ножом в руке.

— Я тебя зарежу, — кинул разгоряченный Георгий.

Но Антон лишь ухмыльнулся и отвернулся в сторону. Взбешенный от безразличия, Ватулин воткнул 20-сантиметровое лезвие ножа в живот своего обидчика.

Хозяин дома, увидев, что творится, вырвал орудие из рук мужчины и выпроводил его из дома. Домочадцы пытались остановить кровь, параллельно вызвали «скорую помощь» и полицию. Но все было тщетно, Антона не успели спасти.

— Примерно в 17.40 на пульт дежурного «скорой помощи» поступило сообщение о ножевом ранении. Когда Чумакова забрала бригада медиков, он еще был жив, но при транспортировке в местное отделение больницы больной скончался от обильной кровопотери, — пояснила Кристина ВАСИНА.

Георгий побежал к своему знакомому и рассказал об убийстве. Обсудив происшествие, ему предложили сдаться правоохранительным органам. В этот же вечер приятель отвез преступника в отдел полиции, где он во всем признался.

— Он был мне как отец, я всегда очень трепетно относилась к нему, — рассказала следователям сестра погибшего. — Поэтому его смерть стала для меня шоком и потрясением.

30 мая 2017 года Бессоновский районный суд вынес Георгию Ватулину приговор. Мужчина будет отбывать 7 лет в исправительной колонии строгого режима, его также лишат права управлять транспортным средством на 1 год. Кроме того, суд взыскал с подсудимого 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда для сестры Чумакова. Приговор вступил в силу 16 июня 2017 года.

Дмитрий ГУДИН,

Бессоновский район

(Имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены по этическим соображениям. — Прим. авт.)