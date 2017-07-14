В Пензу пришло долгожданное лето (видео)

Пензенцы наконец-то почувствовали тепло. Как только столбик термометров превысил отметку +22 градуса, горожане потянулись на улицу. Особенно многолюдно в центре города.
Прохладный июнь не дал пензенцам ни единого шанса насладиться солнцем и теплом. Многие с надеждой на благоприятный прогноз погоды строят планы на предстоящие выходные.
Пока одни наслаждаются прогулками по центральным улицам, другие выбирают активный отдых в зеленых зонах города. На Олимпийской аллее пензенцы оккупировали спортивные площадки. Любители роликов и велосипедных прогулок выехали на лесные дорожки.
Активный отдых на свежем воздухе после рабочего дня — в радость. Среди поклонников спорта немало и тех, для кого прогулка оказалась первой в этом году.
На предстоящие выходные метеорологи дают оптимистичный прогноз. Температура воздуха днем может подняться до +29 градусов, сообщает телеканал «Экспресс».