В Пензу пришло долгожданное лето (видео)

Синоптики обещают, что в выходные в Пензу, наконец, придет настоящее лето. По прогнозам 15 и 16 июля будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается.

Пензенцы наконец-то почувствовали тепло. Как только столбик термометров превысил отметку +22 градуса, горожане потянулись на улицу. Особенно многолюдно в центре города.

Прохладный июнь не дал пензенцам ни единого шанса насладиться солнцем и теплом. Многие с надеждой на благоприятный прогноз погоды строят планы на предстоящие выходные.

Пока одни наслаждаются прогулками по центральным улицам, другие выбирают активный отдых в зеленых зонах города. На Олимпийской аллее пензенцы оккупировали спортивные площадки. Любители роликов и велосипедных прогулок выехали на лесные дорожки.

Активный отдых на свежем воздухе после рабочего дня — в радость. Среди поклонников спорта немало и тех, для кого прогулка оказалась первой в этом году.

На предстоящие выходные метеорологи дают оптимистичный прогноз. Температура воздуха днем может подняться до +29 градусов, сообщает телеканал «Экспресс».