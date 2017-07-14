Активисты ОНФ выявили дефекты дороги в Камешкирском районе (видео)

Двойная проверка прошла в Камешкирский районе Пензенской области. Туда наведались сотрудники Госавтоинспекции и эксперты Общероссийского народного фронта, чтобы обследовать улично-дорожную сеть. Поездка по сельским дорогам оказалась не из приятных, по ее итогам было возбуждено дело об административном правонарушении.

Зафиксировать деффекты асфальтового полотна официально решили инспекторы ГИБДД и представители Общероссийского народного фронта. От жителей Камешкирского района общественники уже не раз получали жалобы.

Обследовав улично-дорожную сеть, специалисты отметили недостатки не только в состоянии проезжей части, но и обочин, сообщает телеканал «Экспресс».

«По данной дороге проходит маршрут рейсового школьного автобуса, ее качество не соответствует требованиям», — сказал представитель пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Гаркин.

В Камешкирском районе — порядка 100 километров дорог межмуниципального и муниципального значения. На ремонт в 2016 году было выделено более шести миллионов рублей, в 2017 — в два раза больше. И все-таки, по словам главы районной администрации, чтобы привести в порядок все разбитые участки, средств не хватает.

«Работать тяжело, поскольку есть контролирующие органы, население и закон. Как бы не хотел из других источников взять деньги, я этого сделать не могу — это называется нецелевое использование», — объяснил глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов.

В Госавтоинспекции сейчас устанавливают ответственного за содержание и ремонт дорог.

«В отношении неустановленного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 административного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание для юридического лица в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей», — пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Представители Общероссийского народного фронта в свою очередь намерены направить письмо в прокуратуру, чтобы в надзорном органе выяснили, когда будут отремонтированы или реконструированы проблемные участки дорог.