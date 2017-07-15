Симонов: Приоритет подготовки к ЧМ-2018- создание комфортных и безопасных условий для гостей

«В совещании приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин и министр культуры и национальной политики Республики Марина Жулина, заместители председателя регионального правительства Олег Ягов, Дмитрий Семенов и Валерий Беспалов, руководители региональных министерств и ведомств, администрации Пензы, представители гостиничного бизнеса области», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Приветствуя собравшихся, Николай Симонов отметил, что Пенза и Мордовия успешно сотрудничают на протяжении многих лет, однако подготовка к событию мирового масштаба требует консолидации усилий не только органов власти, но и бизнеса.

«Мы всех пригласили к обсуждению, чтобы вы прониклись задачей по приему гостей Чемпионата, которую нам предстоит решать вместе», — нацелил глава правительства Пензенской области.

«Формат нашего совещания говорит об общей заинтересованности всех участников, — подтвердил Алексей Меркушкин. — Нам необходимо тесное сотрудничество».

Зампред правительства Мордовии рассказал об особенностях проведения Кубка Конфедераций, который завершился 2 июля. По его словам, данное событие стало своего рода «репетицией» и позволило выявить недостатки подготовки.

Ключевыми моментами совместной предстоящей работы Алексей Меркушкин назвал благоустройство городских территорий, оборудование системы навигации по улицам городов на английском языке, наличие англоговорящего персонала и переводчиков, работу служб такси.

В частности, со следующего года гостиницам предстоит проходить обязательную сертификацию для присвоения «звезд».

Пензенским отельерам предложили позаботиться об этом заранее и пройти процедуру уже в этом году, что позволит более эффективно продавать номера и упростит работу в ходе Чемпионата. Также этому будет способствовать и включение гостиниц в системы онлайн-бронирования.

Представитель органа исполнительной власти Мордовии рассказал о плюсах для бизнеса, которые предоставит проведение данной работы.

«В этом году мы проведем большой пресс-тур для иностранных журналистов, в рамках которого начнем пиарить Пензу как партнера, чтобы СМИ в своих материалах рассказали, как ваш город будет принимать гостей», — сообщил он.

Более масштабная работа по презентации будет проводиться после жеребьевки Чемпионата мира — 2018.

Представители органов исполнительной власти Республики Мордовии и Пензенской области призвали отельеров не проводить необоснованного повышения цен на услуги в период Чемпионата.

Неадекватная ценовая политика отрицательно сказывается на имидже как самой гостиницы, так и региона, и страны в целом.

«Приоритет подготовки к Чемпионату мира по футболу — создание комфортных и безопасных условий для гостей», — уточнил Николай Симонов.

Как было отмечено в ходе совещания, регионы уже осуществляют тесное взаимодействие в сфере культуры — перед совещанием для делегации из Республики провели инфотур по экскурсионным объектам Пензы и предлагаемым местам размещения туристов.

Свои намерения по созданию единого культурно-информационного пространства стороны закрепили соглашением.

В рамках сотрудничества в сфере туризма было предложено организовать туры выходного дня, чтобы пензенцы могли организованно провести выходные в Саранске, а жители Мордовии — приехать для знакомства с пензенскими объектами культуры.

Также участники совещания затронули вопросы обеспечения безопасности мест проживания болельщиков, организацию трансфера до спортивных объектов Саранска, работу волонтеров и ряд других актуальных тем.

