В мае правительство РФ активно обсуждало снижение ставок, показатель которых в России должен заметно упасть уже в следующем году. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что работа над снижением ставки является совместной задачей правительства и губернаторов.

Строительный холдинг «Термодом» уже субсидирует процентную ставку и совместно с банком-партнером установил рекордно выгодные условия. Теперь при приобретении квартиры с привлечением кредитных средств от «Росбанка» процентная ставка составит всего 7,5%. Взять ипотеку можно на срок от трех до 25 лет, первоначальный взнос должен составлять не менее 50% от стоимости квартиры.

«Таких не очень много проектов сегодня в нашей стране. Это должно стать примером, это должно стать таким передовым проектом, которые могли бы реализоваться в нашей стране», — поделился мнением о Городе Спутнике Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

«Напомним, что в Городе Спутнике вас ждет большой выбор квартир от студий до пентхаусов в строящихся и сданных домах. Доступны квартиры в домах рядом со школой, а также в жилом комплексе «Лазурный», который расположен на набережной. Его главная особенность — закрытая охраняемая дворовая территория с улучшенным благоустройством, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и собственным фонтаном», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 13 июля 2017 года) ставка от 7,5% в отношении объектов долевого строительства, реализуемых застройщиком ООО ПКФ «Термодом» по адресу: Пензенская область, Пензенский район, село Засечное (микрорайон Город Спутник), при предоставлении банку купона по акции для заемщиков, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, при первоначальном взносе от 50% от рыночной стоимости объекта, при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков).

В случае не предоставления заемщиком банку документов и сведений, подтверждающих право собственности Заемщика на квартиру и исполнение обязательств по страхованию по истечении 36 месяцев с момента выдачи кредита, процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%. Впоследствии, после предоставления вышеуказанных документов и сведений процентная ставка снижается на 1%.

Срок кредита от трех до 25 лет. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Ипотечное кредитование осуществляет АО «КБ ДельтаКредит», Генеральная лицензия 3338.

Проектные декларации можно найти на сайте: termodom-pnz.ru