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В Пензе на ул. Пушкина утром не обнаружилась бригада по ремонту теплосетей

16 июля в 16:12 192 просмотра

В Пензе 16 июля мэр Виктор Кувайцев проверил ход ремонта дороги на улице Пушкина.

Здесь идет восстановление дорожного полотна в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также ведется ремонт тепловых сетей.

Виктор Кувайцев отметил, что к работе на теплосетях с утра еще не приступали.

«Более того, на информационном баннере отсутствуют сведения о датах начала и завершения работ. Дорожникам, в свою очередь, напоминать о времени выхода не нужно — и днем и ночью они на местах», — отметил мэр.

По информации МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», на улице Пушкина работают с трех часов утра, а на улицу Калинина подрядная организация вышла около 05.40, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину и и. о. начальника управления по делам ГОЧС г. Пензы Александру Дерябину провести совещание с руководством ПАО «Т Плюс», которому принадлежат данные сети, побудив частника добросовестно исполнять свои обязанности.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_khod_remontnykh_rabot_na_ulitse_pushkina/

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