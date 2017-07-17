В Пензе фотографы-путешественники показали свои работы на «Сурской сушке» (видео)

Какое лето без отдыха и творчества? 15 и 16 июля, на одном из пляжей Пензы сотрудники телерадиокомпании «Экспресс» провели очередную фотовыставку «Сурская сушка». Десятки пензенских фотографов, как профессиональных, так и любителей, представили свои работы. На этот раз их посвятили путешествиям. Помимо вернисажа, гостей ожидали яркие музыкальные номера и спортивные игры.

Инженер по профессии, путешественник по духу, фотограф по призванию. Какие места и события только не запечатлел объектив камеры Анатолия Пяткова. Мужчина исколесил почти всю Россию. Любимое средство передвижения — велосипед. На нем он приехал и на выставку «Сурская сушка». Здесь фотограф представил более десятка своих работ.

«Фотографией я занимаюсь уже 12 лет. Фотографировать больше нравится пейзажи, природу и очень сильно увлекаюсь макросъемкой. Фотографирую те места, где бываю. Соответственно, жажда новых фотографий мотивирует на новые путешествия», — сказал он.

Анатолий Пятков не случайно стал одним их фаворитов «Сурской сушки»: в этот раз экспозицию посвятили путешествиям. Все краски и настроения лета — на каждом снимке, которые крепили на веревки, как раньше это делали в фотомастерских.

Гостям выставки предложили выбрать лучшие фотографии в каждой из номинаций.

«У нас представлено много фотографий от профессиональных фотографов, а также от любителей. Номинации на «Сурской сушке» посвящены путешествиям, их местам — на чем, где, с какими эмоциями, с какими впечатлениями было совершено путешествие», — пояснила PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

Принять участие в выставке могли даже те, кто не имеет отношения к фотографии. На импровизированной сцене выступили пензенские музыканты — слушатели радио «Экспресс», сотрудники которого уже шестой год подряд проводят «Сурскую сушку» в Пензе.

«Я очень люблю это радио: хорошая музыка, замечательные ведущие. Раньше очень часто участвовала в конкурсах «Утро на Экспрессе». Выступить здесь — это уникальная возможность побывать в одном месте с радио», — отметила участница музыкальной фотовыставки «Сурская сушка» Татьяна Нежданова.

Участников музыкальной фотовыставки ждали различные конкурсы, а также соревнования по пляжному волейболу. Завершился творческий вечер дискотекой под музыку 80-х. Слушайте радио «Экспресс», будьте всегда в курсе событий и не пропустите следующую «Сурскую сушку», сообщает телеканал «Экспресс».