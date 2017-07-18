На всех пензенских пляжах появятся дежурные

По информации пресс-службы горадминистрации, в ходе мероприятия Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности в зонах отдыха Пензы.

«Безопасность людей в городских зонах отдыха нужно держать на постоянном контроле», — подчеркнул он.

Также глава администрации поручил и. о. начальника управления ГОЧС города Пензы Александру Дерябину усилить оперативный контроль в зонах отдыха, особенно в жаркую погоду.

«Дежурные должны присутствовать на всех пляжах, в том числе — и в Засеке», — сказал Виктор Кувайцев.