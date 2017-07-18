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На всех пензенских пляжах появятся дежурные

18 июля в 14:25 280 просмотров

18 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание.

По информации пресс-службы горадминистрации, в ходе мероприятия Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности в зонах отдыха Пензы.

«Безопасность людей в городских зонах отдыха нужно держать на постоянном контроле», — подчеркнул он.

Также глава администрации поручил и. о. начальника управления ГОЧС города Пензы Александру Дерябину усилить оперативный контроль в зонах отдыха, особенно в жаркую погоду.

«Дежурные должны присутствовать на всех пляжах, в том числе — и в Засеке», — сказал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_obyazany_ezhednevno_zanimatsya_blagoustroystvom_goroda/

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