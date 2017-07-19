В Пензе машины на высокой скорости ездят во дворе (видео)

Жители Пензы с улицы Экспериментальной задаются вопросом: а не проезжая ли часть у них под окнами? С недавних пор внутридворовый проезд облюбовали автомобилисты. Они используют его, чтобы выезжать на улицу Терновского. В час пик, рассказывают жители, во дворе образуются автомобильные заторы. О своей проблеме пензенцы сообщили в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

Людмиле Тарасовой не привыкать останавливать автомобилистов, чтобы поинтересоваться, есть ли у них совесть. Дело в том, что местные автолюбители устроили во дворе по улице Экспериментальной интенсивное движение. Хотя сквозной проезд в жилой зоне запрещают Правила дорожного движения. Минутный разговор — и вот во дворе образовался затор. Машины не могут поделить узкую дорогу.

«Меньше 40-ка не ездят, а положено не более 20! Гоняют некоторые 80 и даже больше, невозможно», — возмутился житель дома № 6 по ул. Экспериментальной Виктор Бедин.

Оживленное движение в их дворе, уверены жители, спровоцировала изменившаяся на ближайшем перекрестке дорожная ситуация. Там поменяли дорожные знаки и разметку. Теперь повернуть с улицы Пушанина на Терновского можно только направо. То есть, чтобы попасть в центр, водителям приходится ехать до ближайшего разворота в сторону аэропорта. Поэтому знающие автомобилисты стали ездить через двор, который стал не безопасным для местных жителей. Зимой здесь сбили 11-летнюю девочку.

Ограничить движение в своем дворе жители пытаются с 2006 года. Рассказывают, в Пензе нет такой инстанции, в которую бы они не писали жалобы и в подтверждение показывают десятки письменных обращений.

«Мы собрали материал, а результата никакого нет. Писали в ГАИ и в администрацию Первомайского района. Обещали поставить знак нам, но пока нет ничего», — сказала жительница дома № 6 по ул. Экспериментальной Ирина Ткачук.

В обслуживающую организацию жильцы ходят, как к себе домой. Однако там уверяют, что решать проблему проезжего двора — не в их компетенции. В местной управляйке пензенцам посоветовали, вместо того, чтобы рассылать письма, сперва организоваться самим.

«Им, во-первых, необходимо решить на общем собрании, что они хотят провести определенные виды работ, например, поставить полусферы, во-вторых, определить источник финансирования — откуда возьмут они эти деньги. Потому что это не входит в тариф на содержание ремонта. От городской власти им необходимо соответствующее разрешение», — пояснил представитель управляющей компании «Надежда-6» Юрий, Коротин.

Если же ограничить движение не удастся, жители готовы выйти с другой инициативой. Их двор включили в программу по благоустройству, в рамках которой планируется заасфальтировать проезд. Люди хотят, чтобы во дворе появились тротуары. Пусть полностью это не решит проблему, но у жителей хотя бы появится территория, которую не нужно будет делить с машинами, сообщает телеканал «Экспресс».