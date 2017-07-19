В Пензенской области прошло карнавальное десантирование (видео)

Пензенские экстремалы отметили 50-й день рождения регионального парашютного звена. Полувековой юбилей отметили, само собой, прыжками. С двухкилометровой высоты десантировались профессиональные парашютисты, совершившие больше 100 прыжков каждый. В честь праздника спортсмены нарядились в карнавальные костюмы.

Кенгуру, панда, пингвин и пантера — экзотические образы выбрали для себя профессиональные парашютисты. Таких зверей в дикой природе Пензенской области точно не найти. В селе Сосновка день рождения своего парашютного звена они отметили карнавальным десантированием.

«Это же праздник, карнавал. Каждый фестиваль проходит необычно, красочно. А как мы можем еще отметить в небе? Зверинцем», — сказала спортсмен-парашютист Юлия Матвевнина.

Право прыгнуть первыми дали молодым парашютистам. Спортсмены-новички наравне с маститыми парашютистами прошли курс подготовки, и вот уже они могут ступить на борт самолета. Перед отправкой на высоту в тысячу метров тренеры проводят контрольный инструктаж.

«Они приходят к нам на двухступенчатый инструктаж: в пятницу — теория, потом приезжаем сюда, если позволяет погода, то проводим второй этап на реальных действиях. Потом выезжаем на старт и выполняем парашютные прыжки», — рассказал инструктор, мастер спорта СССР по прыжкам с парашютом Сергей Иванов.

И вот те, кого здесь в шутку называют «перворазниками», — уже в небе. По словам молодых спортсменов, впечатления от первого прыжка невозможно передать.

Карнавальный зверинец прыгнул последним. На счету каждого из этих спортсменов — больше 100 прыжков с разной высоты. А в этот день команда покорила двухкилометровый рубеж, сообщает телеканал «Экспресс».