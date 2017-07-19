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Пензячка стала призером чемпионата по плаванию среди работников Росгвардии (видео)

18 июля в 20:17 288 просмотров
, среди них была всего одна представительница прекрасного пола — младший лейтенант Ольга Полякова.

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Сотрудница вневедомственной охраны из Пензы стала призером чемпионата по плаванию среди работников Росгвардии Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в Чебоксарах. Честь Пензенской области отстаивали четыре человека, среди них была всего одна представительница прекрасного пола — младший лейтенант Ольга Полякова.

Брасс — теперь любимый стиль плавания Ольги Поляковой. В этой дисциплине на дистанции 25 метров она стала серебряным призером чемпионата Приволжского федерального округа. Соревнования проходили не среди профессиональных спортсменов, а сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Своими результатами младший лейтенант полиции довольна. Помимо второго места, она показала достойное время и в других стилях плавания.

«Плавала четыре дистанции, комплексную и смешанную эстафету. В баттерфляе я заняла шестое место, на кроле — четвертое, спина — второе, брасс — тоже второе место. Тренировалась во всех стилях», — рассказала дежурный группы обеспечения служебной деятельности нарядов полиции батальона полиции отдела вневедомственной охраны г. Пензы Ольга Полякова.

Соревнования проходили в Чебоксарах с 11 по 13 июля. За Пензенскую область, помимо Ольги Поляковой, выступали еще три сотрудника Росгвардии. Всего в чемпионате приняли участие более 20 команд из разных регионов Поволжья. По словам Ольги, попасть в число призеров помогла ее приверженность к активному образу жизни. Девушка с детства занимается спортом.

«После службы в свободное от работы время я занимаюсь бегом, катаюсь на лыжах, плаваю и еще общее развитие для поддержания формы в работе помогает. Спорт продлевает жизнь, повышает настроение и снимает стресс после рабочей смены», — добавила Ольга Полякова.

В чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию девушка участвовала впервые. Она надеется, что это не последние соревнования в этом году. В августе среди сотрудников Росгвардии пройдет окружной турнир по самбо, и Ольга собирается принять в нем участие, сообщает телеканал «Экспресс».


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