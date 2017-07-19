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Спортблок: прыжки в воду, хоккей (видео)

19 июля в 18:41 82 просмотра

Пензенский спортсмен Евгений Кузнецов осталися без наград Чемпионата мира по водным видам спорта в командных соревнованиях по прыжкам в воду.

Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина показали 11-й результат из 19. «Золото» — у французов, «серебро» — у команды Мексики, «бронза» — у прыгунов в воду из Соединенных Штатов Америки, сообщает телеканал «Экспресс».

Стал известен календарь чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017−2018 годов. В розыгрыше примут участие 27 команд, после окончания регулярного первенства 16 лучших клубов продолжат борьбу за трофей в серии плей-офф.

Пензенский «Дизель» начнет чемпионат выездной серией встреч. 9 сентября «желто-синие» сыграют с «Ижсталью», 11 сентября — с альметьевским «Нефтяником», 13-сентября — с нефтекамским «Торосом», 24 сентября — с самарским «ЦСК ВВС». В матче открытия турнира 8 сентября скрестят клюшки усть-каменогорское «Торпедо» и курганский «Зауралье».


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