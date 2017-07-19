Михаил Бабич принял участие в открытии ледового дворца им. Василия Бочкарева

Михаил Бабич отметил, что для Пензенской области открытие ледового дворца имени Василия Бочкарева — важное событие, бывший губернатор сделал многое для региона. Полпред президента поблагодарил Ивана Белозерцева за решение присвоить дворцу его имя.

«Важно, чтобы мы помнили людей, которые внесли большой вклад в социальное, экономическое, спортивное развитие страны. По количеству бассейнов ни один регион не может сравниться с Пензенской областью. Здесь уделяется большое внимание развитию всех видов спорта. Еще один объект высокого уровня появился в России, хочу пожелать, чтобы новые победы ковались на этом ледовом поле», — сказал Михаил Бабич.

«Василий Кузьмич Бочкарев любил регион и делал все, чтобы развивалась экономика, бизнес, спорт. В Пензенской области созданы прекрасные условия для занятия спортом. Я знаю, что на этой земле будут рождаться великие звезды, в том числе — и на этой площадке. Поздравляю вас с важным событием», — обратился к собравшимся Иван Белозерцев.

Губернатор Пензенской области и Михаил Бабич вручили хоккеистам Нижнего Ломова сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Площадь двухэтажного спортивного комплекса составляет около 6600 квадратных метров, стоимость сооружения — 627 миллионов рублей. На территории ФОКа расположены ледовая арена, тренажерный зал, восстановительный центр, медкабинет, судейская комната, танцевальный зал для занятий хореографией, две комнаты для пресс-конференций, зал фитнеса и аэробики, прокат коньков, административный корпус.

Вскоре планируется проведение дружеского хоккейного матча с участием Ивана Белозерцева и Михаила Бабича.