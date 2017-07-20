В Пензенской области детей научат безопасному поведению (видео)

В Пензенской области стартовал проект «Здоровое лето-2017». Совместная программа министерств здравоохранения и образования охватит все детские оздоровительные лагеря. В игровой форме их воспитанников будут учить, как уберечь свое здоровье, правильно питаться и не поддаваться вредным привычкам. Первыми образовательную программу на себе испытали воспитанники лагеря «Строитель» в Городищенском районе.

Для детей это всего лишь игра, а для взрослых — серьезный проект. Воспитанники лагеря «Строитель» Городищенского района первыми испытали на себе программу «Здоровое лето — 2017». Работники министерств образования и здравоохранения Пензенской области устроили для них познавательный аттракцион.

«Сейчас мы реализуем на нескольких площадках проекты. Прежде всего, это проекты по здоровому питанию, физической подготовленности, по оказанию первой медицинской помощи. Много полезных вещей узнают сегодня школьники, которые находятся в лагере «Строитель», — сказала начальник отдела медицинской помощи детям министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева.

Игровая форма обучения детей — одна из особенностей проекта. Воспитанников лагеря научили готовить полезную еду и сочетать продукты. Однако в программе обучения были и более серьезные темы.

В лагере находится открытый бассейн, где маленьких детей учат плавать. На случай экстренных ситуаций на воде, воспитанников постарше опытные спасатели научили правилам оказания первой помощи. Как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, дети запомнили с первого раза.

Дети в лагере разделены на 12 групп от шести до 17 лет. Что касается самых взрослых воспитанников, то здесь преподаватели сделали упор на психологию и формирование негативного отношения к вредным привычкам. На площадке врачи наркологической больницы говорили с детьми о качестве жизни без наркотиков и алкоголя.

«Мы с ними беседуем на темы, о которых они бы хотели узнать. Это проблема сексуального воспитания, проблема наркотиков, алкоголя. Очень интересно с ребятами говорить о том, является ли это их настоящим выбором», — пояснила медицинский психолог Пензенской областной наркологической больницы Марина Дасайкина.

«Надо научить детей в увлекательной, ненавязчивой форме, которая устремит их чему-то научиться в этой жизни, научить их безопасности. Самое дорогое — это жизнь», — добавил руководитель программы «Академия Роста» Виталий Дятлов.

Программа «Здоровое лето-2017» охватит все лагеря Пензенской области. Такие акции собираются проводить не реже одного раза в неделю, сообщает телеканал «Экспресс».