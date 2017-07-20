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Пензенцы смогут доехать на Сабантуй за 350 рублей (видео)

20 июля в 18:49 180 просмотров

На этой неделе Пензенская область впервые примет Всероссийский Сабантуй. Национальный праздник земледелия отметят 22 июля. Широкие гуляния развернутся в селе Средняя Елюзань Городищенского района.

Для желающих попасть на праздник будет организовано автобусное движение, сообщает телеканал «Экспресс». С самого утра они будут отправляться от здания областного правительства. Первый рейс запланирован на 7.30. Из Средней Елюзани обратно в Пензу можно будет уехать с 14.30. Стоимость билета в оба направления составит 350 рублей.

«По предварительным данным будет семь автобусов, если вдруг возникнет потребность, мы сможем еще добавить. Отправка будет осуществляться по мере наполнения каждого автобуса. Всех желающих обеспечим местами в данных автобусах», — сообщил министр промышленности, транспорта и инновационнной политики Пензенской области Михаил Торгашин.


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