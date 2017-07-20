В Пензе утвердят границы охранной зоны дома № 57 на ул. Кирова

Проект соответствующего закона в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
В документе предлагается утвердить в отношении дома границы зоны охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, а также зоны с особыми условиями использования территорий объекта.
В охранной зоне запрещается строительство объектов капитального строительства, установка киосков и навесов, организация автостоянок, отвод стока ливневых и талых вод, проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования культурного слоя территории, а также использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия.
Улица Кирова является одной из старейших улиц города, она находится в историческом центре Пензы. Она была основана в XVII веке как часть дороги, связывавшей нагорную крепость и приречные слободы первых поселенцев. Сначала она называлась Нижне-Посадской, в XVIII веке была переименована в 1-ю Спасскую — в честь Спасского собора, а с середины XVIII века стала Троицкой, так как вдоль нее был построен Троицкий женский монастырь. Одно время улица называлась даже Большой. Отрезок улицы между современными улицами Карла Маркса и Замойского до 1919 года именовался Театральной. С февраля 1919 года улица получила имя Карла Либкнехта, затем — пензенского революционера-коммуниста