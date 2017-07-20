В Пензе утвердят границы охранной зоны дома № 57 на ул. Кирова

Проект соответствующего закона в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе предлагается утвердить в отношении дома границы зоны охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, а также зоны с особыми условиями использования территорий объекта.

В охранной зоне запрещается строительство объектов капитального строительства, установка киосков и навесов, организация автостоянок, отвод стока ливневых и талых вод, проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования культурного слоя территории, а также использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия.