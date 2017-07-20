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В Пензе утвердят границы охранной зоны дома № 57 на ул. Кирова

20 июля в 17:47 262 просмотра
, являющегося культурным наследием регионального значения, будут утверждены границы охранной зоны.

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В отношении жилого дома № 57 на ул. Кирова в центре Пензы, являющегося культурным наследием регионального значения, будут утверждены границы охранной зоны.

Проект соответствующего закона в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе предлагается утвердить в отношении дома границы зоны охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, а также зоны с особыми условиями использования территорий объекта.

В охранной зоне запрещается строительство объектов капитального строительства, установка киосков и навесов, организация автостоянок, отвод стока ливневых и талых вод, проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования культурного слоя территории, а также использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия.

Улица Кирова является одной из старейших улиц города, она находится в историческом центре Пензы. Она была основана в XVII веке как часть дороги, связывавшей нагорную крепость и приречные слободы первых поселенцев. Сначала она называлась Нижне-Посадской, в XVIII веке была переименована в 1-ю Спасскую — в честь Спасского собора, а с середины XVIII века стала Троицкой, так как вдоль нее был построен Троицкий женский монастырь. Одно время улица называлась даже Большой. Отрезок улицы между современными улицами Карла Маркса и Замойского до 1919 года именовался Театральной. С февраля 1919 года улица получила имя Карла Либкнехта, затем — пензенского революционера-коммуниста В. В. Кураева, а с февраля 1935 года этой улице дали современное название в честь советского коммунистического деятеля С. М. Кирова.

Фотография: Скриншот: https://www.google.ru/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+57,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+440000/@53.1933818,45.0190999,3a,75y,104h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR4tYxdCIdNvOvIqR1a6HfQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DR4tYxdCIdNvOvIqR1a6HfQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D104.63676%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x414100f7ae5ef4e7:0x2890f8a8b3c57f26!8m2!3d53.193226!4d45.020009

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