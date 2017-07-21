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В Пензенской области мужчины воровали топливо из нефтепродуктопровода

21 июля в 14:10 368 просмотров
, воровавших дизельное топливо.

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Сотрудники УМВД России по Пензенской области задержали группу лиц, воровавших дизельное топливо.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в Городищенском районе четверо участников группы — жители Пензенской и Брянской областей — воровали дизельное топливо путем несанкционированного подключения к нефтепродуктопроводу.

Участники подобрали участок в лесу на расстоянии более 200 метров от места врезки, где сливали дизельное топливо в емкости. Для конспирации они использовали рации для переговоров и мгновенного оповещения в случае появления поблизости охранников.

В ходе следствия полицейские провели обыски в жилище и других помещениях, принадлежащих членам группы. Они обнаружили средства связи и похищенное топливо.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы. Сейчас определяется точный объем похищенного топлива.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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