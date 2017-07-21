В Пензенской области мужчины воровали топливо из нефтепродуктопровода

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в Городищенском районе четверо участников группы — жители Пензенской и Брянской областей — воровали дизельное топливо путем несанкционированного подключения к нефтепродуктопроводу.

Участники подобрали участок в лесу на расстоянии более 200 метров от места врезки, где сливали дизельное топливо в емкости. Для конспирации они использовали рации для переговоров и мгновенного оповещения в случае появления поблизости охранников.

В ходе следствия полицейские провели обыски в жилище и других помещениях, принадлежащих членам группы. Они обнаружили средства связи и похищенное топливо.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы. Сейчас определяется точный объем похищенного топлива.