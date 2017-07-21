Многодетная мать обратилась за помощью к Белозерцеву

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан. К главе региона обратилась многодетная мать, семья которой стоит на учете в администрации города Пензы как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

«У меня пятеро маленьких детей, еще есть старшая дочь, ей — 19 лет, она тоже скоро станет мамой. С детьми и мужем мы живем в 19-метровой комнате, спим на полу, потому что больше нет места», — рассказала мать шестерых детей Татьяна Кротова.

Семья Кротовых включена в реестр претендентов на предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий. На сегодня в очереди на получение социальной выплаты числятся 83 человека, номер заявительницы — 54.

По словам Ивана Белозерцева, в 2017 году в бюджете Пензенской области предусмотрена субвенция на улучшение жилищных условий многодетных семей. На эти цели заложено более 16,5 миллионов рублей, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Эта сумма позволяет предоставить социальные выплаты 33 многодетным семьям. Я дам поручение проработать вопрос, и на очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области выступлю с инициативой выделить на эту программу дополнительные средства. Уверен, что депутаты меня поддержат. Тогда в 2018 году вы сможете получить социальную выплату», — заявил губернатор

Иван Белозерцев также напомнил, что многодетная семья имеет право на получение бесплатного земельного участка.

Как сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, участок для семьи уже выделен, отмежеван и поставлен на кадастровый учет, в конце июня был направлен акт приема-передачи земли в собственность. Однако пока в управление муниципального имущества для оформления документов Кротовы не обращались.

«Вы должны обязательно воспользоваться своим законным правом на получения участка. После предоставления социальной выплаты из областного бюджета вы сможете аккумулировать денежные средства и улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поручил Виктору Кувайцеву взять этот вопрос под личный контроль.

«Сегодняшняя ситуация говорит о том, что нужно больше встречаться с населением, вести разъяснительную работу, отвечать на возникающие у людей вопросы», — резюмировал глава региона.