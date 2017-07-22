Спортблок: прыжки в воду, легкая атлетика (видео)

Илья Захаров, представляющий Пензу и Саратов, стал бронзовым призером Чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионом мира стал спортсмен из Китая, «серебро» — у немца. В этой же дисциплине другой представитель Пензенской области Евгений Кузнецов показал восьмой результат.

19-летняя спортсменка из Пензы Яна Смердова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы в Италии по легкой атлетике. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на дистанции 10 километров.

Второй стала спортсменка из Германии, «бронза» — у представительницы Турции.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершится 23 июля, сообщает телеканал «Экспресс».