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Спортблок: прыжки в воду, легкая атлетика (видео)

21 июля в 18:53 304 просмотра
, представляющий Пензу и Саратов, стал бронзовым призером Чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

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Илья Захаров, представляющий Пензу и Саратов, стал бронзовым призером Чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионом мира стал спортсмен из Китая, «серебро» — у немца. В этой же дисциплине другой представитель Пензенской области Евгений Кузнецов показал восьмой результат.

19-летняя спортсменка из Пензы Яна Смердова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы в Италии по легкой атлетике. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на дистанции 10 километров.

Второй стала спортсменка из Германии, «бронза» — у представительницы Турции.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершится 23 июля, сообщает телеканал «Экспресс».


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