Пензенский колледж готовится к конкурсу профмастерства (видео)

Познакомиться с системой профессионального образования региона в Пензу приехал представитель «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко. В числе учреждений образования, которым специалист дал свою оценку, оказался и пензенский колледж архитектуры и строительства.

Пока воспитанники пензенского колледжа архитектуры и строительства отдыхают на каникулах, учебные мастерские и лаборатории, где студенты практикуются в газосварке и электросварке или равняют стены и выкладывают плитку, не пустуют. В каких условиях занимаются учащиеся, оценивают сотрудники областного министерства образования и Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы». Представителей этого международного некоммерческого движения Пенза принимает впервые.

«Здесь есть все виды и формы работы с материалом — его отдирают, заново крепят, затирают швы, делают отверстия, стены и так далее», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

С Дмитрием Глушко, заместителем генерального директора Союза, пообщался и пятикурсник Роман Горбатов. В 2017 году он участвовал в областном конкурсе профмастерства среди штукатуров и наравне с профессионалами показал хороший результат. Молодой человек учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», дополнительно осваивает каменное декоративное дело.

«Довольно популярен экостиль. Можно сделать с помощью красок штукатурку под камень, дерево, шелк, бархат. Нужно долго учиться, с первого раза не получится. Но в нашем колледже все хорошо показывают», — рассказал студент колледжа архитектуры и строительства Роман Горбатов.

По словам Дмитрия Глушко, система профобразования должна опережать современный экономический уровень развития страны. Необходимо, чтобы колледжи и техникумы готовили специалистов к работе на новейшей и сложной технике.

«Я уверяю вас, что в разрезе страны — это очень хорошая лаборатория, но сегодня есть еще более современное оборудование, и сложная задача делать так, чтобы оборудование всегда соответствовало завтрашнему дню, потому что это требует серьезных затрат и возможно только вместе с промышленными предприятиями, работающими на рынке», — пояснил он.

Агентство занимается организацией конкурсов профмастерства, формированием и подготовкой национальной сборной России для выступления на международных соревнованиях. В колледже вот уже четыре года готовят конкурсантов к «WorldSkills» на высоком уровне.

«На региональных чемпионатах студенты именно нашего колледжа, как правило, занимают весь пьедестал почета. В 2017 году наш студент принял участие в отборочных соревнованиях, показал очень высокий результат, всего шесть баллов разница была с первым местом. Мы вошли в десятку лучших каменщиков России», — сообщила директор колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

Материальная и учебная базы с каждым годом модернизируются. Сейчас в колледже готовят документы для лицензирования новых востребованных на рынке специальностей «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и «Мастер декоративных малярных работ», сообщает телеканал «Экспресс».