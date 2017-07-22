На ремонт школ в Кузнецке выделят 350 млн рублей (видео)

В школах Кузнецка Пензенской области продолжаются масштабные строительно-ремонтные работы. В 2017-м на эти цели из бюджетов различных уровней направлено более 300 миллионов рублей. Кроме того, сразу нескольким учебным заведениям существенную помощь в подготовке к новому учебному году оказали выпускники разных лет.

К 1 сентября несколько учебных заведений Кузнецка заметно обновятся. Ход работ лично контролирует глава администрации Сергей Златогорский. Очередной объезд мэра начался со школы № 3. В ней ведется капитальный ремонт крыши, актового и спортивного залов. Как убедился градоначальник, работы идут по графику. Тем временем в гимназии № 9 средства городского бюджета уже освоены, произведен ремонт кровли. В восьмой школе затраты муниципального бюджета минимальны, но, тем не менее, работы проведены существенные.

«Побелен потолок, выкрашены стены, полы, заменены окна. Все это сделано благодаря нашим родителям, выпускникам. Они с удовольствием сами занимаются в нашем спортзале, привлекая своих детей. За что им огромное спасибо», — рассказала заместитель директора школы № 8 г. Кузнецка Елена Шипунова.

Вклад неравнодушных выпускников школы № 8 оценило и руководство города.

«Считаю необходимым отдельно высказаться по этой теме, потому что когда люди участвуют, то это дорогого стоит. И 1 сентября я их всех здесь лично поблагодарю. Это большое дело, большое подспорье», — сообщил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

На контроле главы администрации Кузнецка находится ход работ еще в ряде городских школ, которые обновятся ближе к 1 сентября. Всего в Кузнецке расходы на проведение строительно-ремонтных работ с учетом возведения второго корпуса школы № 5 составят около 350 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».