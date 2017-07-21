МегаФон измерил скорость мобильного интернета в популярных местах отдыха пензенцев

Компания «МегаФон» провела очередное плановое измерение скоростей мобильного доступа в популярных местах летнего отдыха пензенцев. Первое место по скоростям 4G-интернета занял Терновский пляж. В сети 3G «лидером по скачиванию» стал Центральный парк культуры и отдыха им. Белинского.

В настоящее время 4G-интернетом обеспечены 75% жителей Пензенской области. Продолжая развивать сеть, МегаФон не только устанавливает новые базовые станции четвертого поколения, но и расширяет возможности уже построенной сети. Так, в январе этого года оператор применил настройки, позволяющие аккумуляторам мобильных устройств абонентов разряжаться медленнее — в течение дня экономится до 20% зарядки. Благодаря этому клиенты МегаФона могут пользоваться надежным доступом в интернет дольше — и практически в любом месте.

Особенное внимание оператор уделяет контролю за работой сети в районах, где жители Пензы проводят свободное время. Очередное тестирование скоростей доступа было проведено техническими специалистами МегаФона более чем в десяти популярных местах отдыха: на набережных и пляжах, в парках, на Олимпийской аллее, на территории городского зоопарка и т. д.

Первое места в своеобразном хит-параде МегаФона в сети 3G занял ЦПКиО им. Белинского. Это один из популярнейших парков нашего города, основанный в 1821 году пензенским губернатором Федором Лубяновским. Тогда 149 человек благоустроили территорию всего за 23 дня. Здесь располагается планетарий, а несколько лет назад парк включен в единый госреестр объектов культурного наследия народов России как достопримечательное место. По результатам измерений специалистов «МегаФона» средняя скорость скачивания информации составила 8 Мбит/сек., такой скорости хватает, например, для того, чтобы с комфортом смотреть видео онлайн в высоком качестве.

Второе место в сети 3G занял основанный в советское время парк культуры и отдыха «Олимпийский», где абоненты МегаФона сейчас могут скачивать данные на средней скорости 7,5 Мбит/с, третье место достается Олимпийской аллее, которая уступила «Олимпийскому» совсем немного: здесь зафиксирована средняя скорость 7 Мбит/с.

В сети 4G лидерство «по совокупности» средних скоростей передачи и скачивания данных принадлежит Терновскому пляжу с самым высоким результатом 24,5 Мбит/с. Обладатели второго и третьего мест показали следующий результат: на Олимпийской аллее это 15,6 Мбит/с, на Русеевском пляже — 15 Мбит/с. И это при том, что измерения проводились в летнее время и в часы, когда число пользователей мобильного интернета в популярных местах отдыха достаточно велико. Впереди выходные, а это значит, что места отдыха будут наполнены горожанами, которые не только отдыхают и купаются, но и выкладывают в сеть фото и видео своего отдыха. С интернетом МегаФона, это можно делать практически мгновенно.