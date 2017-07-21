За присвоение земли в Лермонтовском сквере завели уголовное дело

Пензенец незаконно зарегистрировал земельный участок площадью 1600 квадратных метров, который находится на территории сквера имени Лермонтова.

Глава администрации Пензы написал в Зареченский межрайонный следственный отдел заявление на жителя города о незаконной регистрации права собственности.

«По результатам проведенной проверки следственным органом в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному Управления Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий при регистрации права собственности на данный объект недвижимости», — сообщает пресс-служба СК СУ РФ по Пензенской области.

В результате противоправных действий городу Пензе причинен ущерб более полутора миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.