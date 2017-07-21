Андрея Бурлакова утвердят заместителем председателя правительства

Андрей Бурлаков станет заместителем председателя правительства, лишившись приставки «врио». Также он по-прежнему будет работать министром сельского хозяйства региона.
Об этом в «Твиттере» написал губернатор Иван Белозерцев.
Андрей Бурлаков будет назначен заместителем председателя правительства Пензенской области-министром сельского хозяйства.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 21 июля 2017 г.
В этом ведомстве Андрей Бурлаков — с 1997 года, пройдя путь от главного специалиста до руководителя министерства.