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Андрея Бурлакова утвердят заместителем председателя правительства

21 июля в 15:15 294 просмотра

В Пензенской области в кабмине произойдут изменения.

Андрей Бурлаков станет заместителем председателя правительства, лишившись приставки «врио». Также он по-прежнему будет работать министром сельского хозяйства региона.

Об этом в «Твиттере» написал губернатор Иван Белозерцев.

В этом ведомстве Андрей Бурлаков — с 1997 года, пройдя путь от главного специалиста до руководителя министерства.


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