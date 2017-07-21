Пензенцы ознакомились со строительными объектами в Башкортостане

В частности, пензенская делегация посетила ледовый спортивно-концертный комплекс «Туймазы-Арена» в городе Туймазы в Республике Башкортостан. Он был открыт 3 сентября 2014 года. Его главным назначением является проведение матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта.

«Спортивный комплекс площадью 5528 кв. м включает ледовое поле 30×60 м с трибунами на 808 зрительских мест, зал силовой подготовки хоккеистов, зал для занятий хореографией, спортивный и тренажерный залы, медпункт, столовую и другие вспомогательные помещения», — сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Кроме того, делегаты получили возможность ознакомиться с объектами строительства Туймазинского района, построенными в рамках комплексной компактной застройки. Среди них — детский сад на 60 мест, площадки под жилую застройку на 250 домов и строящийся ФОК.

После посещения объектов участники обсудили господдержку малых форм хозяйствования и развития сельских территорий.