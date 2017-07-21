СТС приступил к съемкам драмеди «Психологини»

Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступили к съемкам многосерийной драмеди «Психологини» (16+) о трех экспертах в юбках, которым самим требуется помощь. В новом проекте врачеванием душ займутся популярные актрисы Анна Старшенбаум, Анастасия Панина и Софья Каштанова, а Егор Корешков, Роман Маякин и Дмитрий Ендальцев станут их терпеливыми парнями и пациентами, что часто одно и то же.

Что такое «когнитивная беспомощность», «синдром самозванца» и «демон ревности» выпускницы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслышке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе.

«Зрителям удастся заглянуть в личную жизнь психологов и увидеть, как на самом деле живут те, кто, казалось бы, знает о людях все. Главные героини, что называется сапожники без сапог, — психологи, которые сами не прочь посоветоваться по личным вопросам. Ведь универсальная формула счастья неизвестна даже профессионалам», — рассказала директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.

«Это наш новый и далеко не последний проект для «СТС Медиа», который мы реализуем в рамках стратегического сотрудничества с холдингом. Ровно год назад мы представили нашим партнерам идею, которая с феноменальной скоростью была реализована. Поздравляю всех с началом сьемок», — отметил продюсер компании Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук.

Главная борьба в сериале развернется за сердце Тани, которую играет Анастасия Панина, — единственной из трех подруг, ставшей практикующим психологом. Пай-девочка, отличница и профессионал, она строит такие же правильные отношения с мужчинами. Только новый пациент Илья — актер Роман Маякин — заставляет изменить ее отношение к жизни и задуматься, нужен ли ей бойфренд-зануда Андрей — актер Дмитрий Ендальцев.

«У каждого человека в жизни есть период влюбленности. У кого-то он случается в детском саду, у кого-то в школе, а мой персонаж встречается с любовью в достаточно зрелом возрасте и в непростых условиях. По мне, что может быть лучше, чем сыграть влюбленного мужчину? Я считаю, наш сериал энциклопедией отношений мужчины и женщины, такой полезной книжечкой по излечению души», — поделился актер Роман Маякин (Илья).

«У каждого в жизни есть проблемы, независимо от того, в какой области работает человек. Даже если этот человек — Фрейд. Что касается моего героя, это простой интеллигентный парень с твердой жизненной позицией, в общем, идеальный будущий муж и строитель правильной жизни. Персонаж мне интересен, как и сама история. Кроме того, здесь работают мои друзья и режиссер, который по-настоящему любит свою профессию. Для меня важно, чтобы на площадке были люди максимально заинтересованные в процессе и результате, тогда это превращается в тот самый случай, когда работа и есть удовольствие», — рассказал актер Дмитрий Ендальцев (Андрей).

В новом проекте Анна Старшенбаум сыграет остроумную красавицу Алину, которая меняет мужчин как перчатки. Обаятельная и общительная девушка пользуется успехом у парней, правда, все ее романы заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Все от того, что Алина боится серьезных отношений и даже своего главного мужчину жизни — единственного сына — оставила на воспитание маме.

«Честно говоря, психология преследует меня всю жизнь. Мой папа — доктор наук, специалист в семейной психологии, да и мама не чужда этой науке. И, конечно, это повлияло на мое воспитание. Я не только знакома с теорией, но и реализую знания на практике. И я рада, что именно эта тема взята за основу проекта СТС. Мне кажется, это добротная почва. Психология всем интересна», — сказала актриса.

К самоанализу любит обращаться и исполнительница роли деспотичной Виктории Софья Каштанова. Ее героиня зарабатывает на жизнь тренингами «Как встретить настоящего мужчину — альфа-самца, воина и добытчика». Правда, сама она за семь лет совместной жизни превратила мужа Митю, которого играет Егор Корешков, в домохозяйку. Вика любит супруга и дочь и с удовольствием выполняет обязанности главы семьи. Но в какой-то момент такая позиция начинает не устраивать Митю.

«Виктория, конечно, — мощная девчонка! Вообще таким девушкам сложно идти по жизни, по натуре они — лидеры, которые подавляют мужчин. С этой проблемой Вике и придется разбираться в сериале. Что касается меня, тема психологии мне очень близка. У меня были периоды, когда я обращалась к психологам и специальной литературе. Я считаю, этого не стоит бояться: порой стоит разобрать непонятные жизненные ситуации в кабинете профессионала. В принципе, это очень интересно — копаться в себе», — призналась Софья Каштанова.

Кстати, Софья Каштанова, Роман Маякин, Анастасия Панина — однокурсники, в 2007 году они окончили Школу-студию МХАТ. На съемках актеры обедают за одним столом и проводят свободное время вместе.

«Мне очень повезло, я снимаюсь с моими однокурсниками, что может быть лучше? С Анечкой Старшенбаум мы не учились, но она сказочная девушка и прекрасная актриса», -говорила Софья Каштанова на площадке.

Оценить результат работы новой команды под руководством режиссера Романа Фокина («Восьмидесятые» (16+), «Светофор» (16+)) зрители СТС смогут уже в новом телесезоне.