В Пензе пройдет выставка работ двух великих художников (видео)

В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого приступили к монтажу новой выставки (16+). В одном из залов размещают работы двух великих художников — Сальвадора Дали и Марка Шагала. В экспозицию вошли редкие работы обоих творцов — всего около 200 картин.

Люди, ангелы, нимфы и чудовища стали главными героями новой выставки в пензенской картинной галерее. Графические иллюстрации к Ветхому завету и цветные гравюры к произведению Данте двух знаменитых художников Марка Шагала и Сальвадора Дали пока еще только занимают свое место в одном из залов пензенской картинной галереи. Казалось бы, иллюстрации к сборнику церковных книг и «Божественной комедии» не совместимы, однако 176 работ прекрасно дополняют друг друга.

«Чтобы понять, что изображено на гравюрах великих художников, великих мастеров — Дали и Шагала, нужно прочитать книги, по тематике которых они написаны, узнать о самих художниках, то есть публика должна придти подготовленной», — пояснил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Художники работали в сложных техниках — литографии и ксилографии. Они очень похожи: в обоих случаях оттиск на бумаге получают под давлением с плоской печатной формы. По некоторым сведениям, после создания графической серии художники пытались уничтожить свои творения. Чтобы собрать экспозицию, организаторам выставки пришлось обращаться к коллекционерам из Германии.

«В какой-то момент выяснилось, что у частных коллекционеров очень много литографий, ксилографий всевозможных знаменитых авторов — Пикассо, Дали, и других. И в какой-то момент выяснилось, что действительно широкая публика не видела большинство из этих работ», — рассказал организатор выставки «Сальвадор Дали. Марк Шагал. Графика из частных коллекций Германии» Владимир Чейкин.

Выставка откроется в субботу, 22 июля, в 13:00. Для посетителей пензенской картинной галереи обещают подготовить интерактивные экскурсии, сообщает телеканал «Экспресс».