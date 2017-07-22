Пензенцы могут бесплатно посещать бассейны (видео)

Региональные министерства здравоохранения и спорта реализуют массовый спортивно-оздоровительный проект «Плывем к здоровью». Жители Пензенской области могут получить направление в бассейн, пройдя диспансеризацию или профилактический осмотр. Первое и десятое посещение водных объектов бесплатны.

Больше 2000 жителей Пензенской области присоединились к программе «Плывем к здоровью». Тем, кто в бассейне чувствует себя неуверенно, помогают освоиться специалисты. Они объяснят технику безопасности и поделятся секретами успешной тренировки.

Для Юлии Лебедевой — эта десятая тренировка. Признается, что стала замечать улучшения в самочувствии. Боли в плечах практически исчезли, мышцы спины стали крепче, а руки сильнее.

«Всем рекомендую, начиная от любого возраста. Не только пожилым, но и молодежи, детишкам. Чтобы все посещали бассейн. В любой сезон можно плавать: и летом, и зимой», — сказала посетительница бассейна дворца спорта «Буртасы» Юлия Лебедева.

Направление в бассейн можно получить в поликлинике у участкового терапевта или врача общей практики. Оно выдается на год. Отметку о посещении занятий ставят в медицинскую карту. Первая и каждая десятая тренировка по абонементу — бесплатные.

«Выдается он гражданам, имеющим 1−2 группу здоровья после прохождения диспансеризации, а также тем, кто прошел профилактические осмотры, лицам, имеющим хронические и специфические инфекционные заболевания в период ремиссии и после острых заболеваний», — пояснила и. о. заведующей городской поликлиники № 14 Наталья Тюрина.

По словам врачей, плавание практически не имеет противопоказаний. Оно подходит людям с разным уровнем физической подготовки и всем возрастным группам.

«Проанализировав результаты диспансеризации населения, мы пришли к неутешительному, к сожалению, выводу, что большинство людей трудоспособного возраста страдают недостаточной физической активностью. Имеют малоподвижный образ жизни, который в результате может привести к развитию, прогрессированию хронических заболеваний», — сообщила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Пока к программе участвуют 14 бассейнов на территории Пензенской области и еще три в городе. Со временем к программе присоединятся и другие бассейны региона, сообщает телеканал «Экспресс».