В Пензе из роддома выписали тройняшек (видео)

В Пензе из областной детской больницы имени Филатова выписали тройняшек. Дети появились на свет с разницей в одну минуту. Михаил, Роман и Владислав Каравайкины вместе с мамой и папой отправились домой на 12 сутки после рождения.

Семья Каравайкиных впервые фотографируется в полном составе. О том, что супругов ждет большое пополнение, они давно знали. Тройню врачи распознали во время ультразвукового исследования, которое обычно проводится после десятой недели беременности. Отец мальчишек Иван Каравайкин признается, на такой большой подарок они с женой даже не рассчитывали.

Домой малышей и маму отпустили через 12 дней. Роды прошли без осложнений, тройняшки появились на свет здоровыми, все весом больше двух килограммов. По поводу выбора имен для наследников родители не спорили. Тут каждый смог проявить фантазию.

«Старший — Михаил, потому что у нас дедушки оба Михаилы. Второй — Роман, я так захотела, а третий — Владислав, так назвал муж. Первого можно отличить по носу, он у него не такой формы. А второго и третьего пока еще не отличаю», — рассказала мама троих сыновей Дарья Каравайкина.

Встречать новых членов семьи приехали бабушки, дедушки, дяди, тети и двоюродные браться и сестры. Брат-близнец новоиспеченной мамы рассказывает, они и сами из многодетной семьи. Дарья росла с двумя братьями и, наверняка, сумеет воспитать настоящих мужчин в мире и гармонии.

«Мы были в шоке сначала, но мы очень рады, будем помогать чем сможем», — сказала тетя новорожденных Алена Грачева.

Мама, папа и трое малышей будут жить в доме бабушки и дедушки в Мичурино. Сотруднице сельской администрации и разнорабочему пока не на что купить свое жилье. Спать новорожденные будут в одной комнате, Иван Каравайкин целый месяц собственными руками делал ремонт в детской. Семья надеется, что региональные власти пойдут им навстречу и помогут в улучшении жилищных условий, сообщает телеканал «Экспресс».