В Городе Спутнике появятся ипподром, гостиницы и сафари-парк

Пензенский телеведущий Владимир Вишневецкий в беседе с представителями компании «Термодом» озвучил вопрос, который часто задают жители и гости Города Спутника: «Как микрорайон будет развиваться дальше?».

У застройщика на этот счет много планов, и, прежде всего, они касаются новых объектов инфраструктуры. В ближайшем будущем будут строиться и открываться детские сады, в перспективе — строительство новых школ.

Кроме того, появятся полноценная детская поликлиника, дом культуры, гостиница, культовые сооружения. Вскоре начнется строительство крупного торгово-развлекательного центра — словом, здесь будет все, чтобы жить, работать и отдыхать, не выезжая за пределы Спутника, стало еще удобнее.

Большие планы касаются и строительства новых домов. Сейчас завершается проектирование центральной части Спутника: нового жилого комплекса, состоящего из семнадцати-, двадцатидвух- и двадцатипятиэтажных домов. В самом высоком из них появится открытый бассейн на крыше. Жилой комплекс также будет оборудован подземной парковкой, первые этажи станут единым торговым пространством.

«Центральной артерией Спутника станет пешеходная улица Фонтанная. На ней появятся фонтаны, зеленые островки, кафе и магазины. Она станет логичным продолжением набережной, новым местом для прогулок и проведения досуга», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

Активно развиваться будет и зона отдыха на набережной. Вокруг уже работающих колеса обозрения и аттракциона «Дом вверх дном» появится стационарный парк развлечений — здесь разместятся разнообразные аттракционы от детских до экстремальных.

Далеко идущие планы холдинга касаются обустройства правобережья Суры. Это место станет частью Парка Спутника, который уже сейчас формируется за счет развития зоны набережной и тропы здоровья. Планируется создание обширной парковой зоны, которая будет включать в себя сафари-парк, ипподром, стадион, пляжный и гостиничный комплексы, биатлонную трассу и тропу здоровья протяженностью около 20 километров, которая соединит Город Спутник с микрорайоном ГПЗ-24.

Новости микрорайона оперативно обновляются на его официальном сайте — penza-sputnik.ru. Следите за информацией и предлагайте свои идеи для развития Города Спутника!