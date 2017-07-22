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В Пензе кандидатам в депутаты вручили удостоверения (видео)

21 июля в 19:36 322 просмотра
«Единая Россия» вручили соответствующие удостоверения. В основной список вошли 58 человек.

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В облизбиркоме кандидатам в депутаты регионального Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» вручили соответствующие удостоверения. В основной список вошли 58 человек.

«Я надеюсь, что успех любой политической партии будет зависеть от реальных, конкретных дел, которые должны быть в интересах наших избирателей. И мы настроены это подтверждать реальными делами», — сказал секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Среди кандидатов — как опытные, так и начинающие политики. 60% в партийном списке претендентов баллотируются на выборах впервые. Все кандидаты в депутаты прошли отбор путем внутрипартийного голосования с участием избирателей, сообщает телеканал «Экспресс».


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